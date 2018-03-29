Аман Тулеев назначил новых замгубернатора Кемеровской области и начальника Департамента внутренней политики

Кадровые изменения в аппарате региона связаны с пожаром, который возник 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня».

Согласно информации, предоставленной на сайте администрации Кемеровской области, ранее она выполняла обязанности первого заместителя мэра Кемерово . В ее обязанности входило курирование социальных вопросов. Кроме того, на должность начальника Департамента внутренней политики губернатора Кемеровской области назначена Валентина Назимок , которая до этого работала заместителем начальника департамента — начальником управления по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями.

Кадровые изменения в аппарате Кемеровской области связаны с пожаром, который возник 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня».

ЧТО ПРОИЗОШЛО

В воскресенье, 25 марта, в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове возник крупный пожар, в результате которого погибли 64 человека. Пропавших без вести нет. По последним сведениям, в результате пожара пострадали 79 человек.

На данный момент опознаны тела 27 жертв трагедии. По делу о возгорании были задержаны несколько подозреваемых. Позже СК предъявил обвинения пяти фигурантам данного дела, которых позже арестовали до 25 мая 2018 года.

По указу президента России Владимира Путина 28 марта было объявлено общенациональным днем траура. Первые похороны погибших в результате пожара прошли в среду, 28 марта.

ЕСТЬ МНЕНИЯ

Время мужества

Колонка обозревателя «ВМ» Юрия Совцова

Откуда им было знать, взрослым и детям, что этот симпатичный дом сделан из горючего пластика и дерьма, что охрана и другие строгие дяди и тети, которые должны были их спасать, где-то там пили пиво или кофе и, конечно, знать не знали, где у них аварийные выходы… Горе кемеровчан разделили все россияне. Во многих регионах объявлен траур. Приморский край Бурятия , Рязанская и Брянская области, Екатеринбург Владивосток объявили траур в память о погибших от пожара. Место для почтения памяти погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове будет организовано на Манежной площади в центре Москвы , о чем на заседании президиума правительства города сообщил мэр столицы Сергей Собянин (далее…).

Испытание огнем

Как много нужно было роковых «недочетов», которые, в итоге, привели к страшному пожару. Каждый «стрелочник» на своем месте махнул рукой, понадеявшись на коллегу или вообще на «авось». «Русский авось» — это вообще наш девиз. Может быть, равнодушие как-то помогает в повседневности. Но потом цепь «авосей» порождает катастрофу масштаба «Хромой лошади» или «Зимней вишни». Или — «Трансвааль-парка» (далее…).

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