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В кузбасском поселке решили крестить всех детей после гибели школьников в ТЦ
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В кузбасском поселке решили крестить всех детей после гибели школьников в ТЦ 

Свободная пресса 9 часов назад
В кузбасском поселке Трещевский, шесть школьников из которого погибли при пожаре в кемеровском торговом центре, решили крестить всех детей населенного пункта. Об этом рассказал РИА Новости районный священник отец Алексей (Соловьев).
«Ко мне обратились родители некрещеных детей, решили их крестить», — сказал он, отметив, что сейчас в храме райцентра Топки ежедневно проходят панихиды по погибшим детям.
Поселок Трещевский находится в получасе езды от Кемерово. 25 марта пятиклассники из местной школы вместе с учительницей и родителями поехали в кинотеатр в ТЦ «Зимняя вишня». Пока дети смотрели мультфильм, взрослые ушли за покупками. В момент возгорания школьники не смогли выбраться из кинозала, так как билетер закрыл двери. По информации «Коммерсанта», в огне погибли шесть девочек из поселка.
Ранее управляющая ТЦ Надежда Судденок заявила журналистам, что двери кинозалов ТРЦ якобы никогда не закрывались, там установлены магнитные замки, которые, возможно, были неисправны. В свою очередь следствием установлено, что двери кинозалов была заперты. Предположительно, это было сделано для борьбы с безбилетниками.
Согласно официальным данным в ТЦ погибли 64 человека, среди них, по предварительным данным, 41 ребенок.
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