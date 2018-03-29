В кузбасском поселке решили крестить всех детей после гибели школьников в ТЦ

В кузбасском поселке Трещевский, шесть школьников из которого погибли при пожаре в кемеровском торговом центре, решили крестить всех детей населенного пункта. Об этом рассказал РИА Новости районный священник отец Алексей (Соловьев). «Ко мне обратились родители некрещеных детей, решили их крестить», — сказал он, отметив, что сейчас в храме райцентра Топки ежедневно проходят панихиды по погибшим детям. Поселок Трещевский находится в получасе езды от Кемерово . 25 марта пятиклассники из местной школы вместе с учительницей и родителями поехали в кинотеатр в ТЦ «Зимняя вишня». Пока дети смотрели мультфильм, взрослые ушли за покупками. В момент возгорания школьники не смогли выбраться из кинозала, так как билетер закрыл двери. По информации «Коммерсанта», в огне погибли шесть девочек из поселка. Ранее управляющая ТЦ Надежда Судденок заявила журналистам, что двери кинозалов ТРЦ якобы никогда не закрывались, там установлены магнитные замки, которые, возможно, были неисправны. В свою очередь следствием установлено, что двери кинозалов была заперты. Предположительно, это было сделано для борьбы с безбилетниками. Согласно официальным данным в ТЦ погибли 64 человека, среди них, по предварительным данным, 41 ребенок. Новости о ЧП в Кемерово: Житель Кемерово рассказал, как погибали люди в кинотеатре ТЦ