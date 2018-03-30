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Мэр Красноярска после трагедии в Кемерове не пускает дочерей в кинотеатр
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Мэр Красноярска после трагедии в Кемерове не пускает дочерей в кинотеатр 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Об этом он сказал в ходе общения с журналистами.
«У меня вчера ребятишки просились в кинотеатр. Я не отпустил, не знаю почему. Боюсь или не боюсь, сложно сказать. Но сказал, что точно не надо идти», — поделился мэр.
Сейчас в Красноярске сотрудниками МЧС, прокураты, полиции и Следственного комитета началась проверка безопасности всех крупных торговых центров. В краевой столице их насчитывается 37.
Напомним, 25 марта в Кемерове в ТРК «Зимняя Вишня» произошёл пожар. Согласно последним данным, в огне погибли 64 человека. Большинство из них — дети.
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