Мэр Красноярска после трагедии в Кемерове не пускает дочерей в кинотеатр

Об этом он сказал в ходе общения с журналистами.

«У меня вчера ребятишки просились в кинотеатр. Я не отпустил, не знаю почему. Боюсь или не боюсь, сложно сказать. Но сказал, что точно не надо идти», — поделился мэр.

Сейчас в Красноярске сотрудниками МЧС , прокураты, полиции и Следственного комитета началась проверка безопасности всех крупных торговых центров. В краевой столице их насчитывается 37.