Мэр Красноярска после трагедии в Кемерове не пускает дочерей в кинотеатр 

Об этом он сказал в ходе общения с журналистами.
«У меня вчера ребятишки просились в кинотеатр. Я не отпустил, не знаю почему. Боюсь или не боюсь, сложно сказать. Но сказал, что точно не надо идти», — поделился мэр.
Сейчас в Красноярске сотрудниками МЧС, прокураты, полиции и Следственного комитета началась проверка безопасности всех крупных торговых центров. В краевой столице их насчитывается 37.
Напомним, 25 марта в Кемерове в ТРК «Зимняя Вишня» произошёл пожар. Согласно последним данным, в огне погибли 64 человека. Большинство из них — дети.