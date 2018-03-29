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«ВКонтакте» ограничила активность на страницах погибших в Кемерове пользователей
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«ВКонтакте» ограничила активность на страницах погибших в Кемерове пользователей 

Говорит Москва 4 часа назад
Фото: Говорит Москва
«Залезли как-то в наши телефоны и удаляют фотографии. Мы сейчас смотрели, искали фотографии подходящие. Мама вчера их смотрела, а сейчас их нет. А до этого взломали „ВКонтакте“ моей жены. Там всё почистили, оставили фотографии такие простые».
В пресс-службе «ВКонтакте» радиостанции «Говорит Москва» сообщили, что следов взлома на странице жены Вострикова не обнаружили. Кроме того, представители соцсети отметили, что доступ к страницам жертв кемеровской трагедии теперь будут иметь только их друзья.
«"ВКонтакте" повысила приватность и ограничила возможность оставлять комментарии на страницах людей, которые могли стать жертвами трагедии в Кемерово. Это наша обычная практика, которая позволяет защитить профили пользователей от аномальной активности в комментариях и на стене. Контент, который был размещен при жизни владельцев страниц, полностью сохранен — при этом основная информация в профилях стала доступна только для друзей. Это касается и страницы Елены Востряковой — следов взлома или другой активности не обнаружено. Вероятно, страница была просмотрена не с профиля Игоря Вострякова или иного друга Елены. Мы свяжемся с Игорем и перепроверим, что вся информация на странице его супруги действительно сохранилась».
Игорь Востриков потерял в кемеровском пожаре троих детей, жену и сестру. По последним данным, число пострадавших в Кемерове увеличилось до 79. Госпитализированы 12 человек, ещё 67 назначено амбулаторное лечение. ЧП произошло 25 марта. Возгорание началось на четвёртом этаже здания, где находилось несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.
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 Ещё 7 источников 
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