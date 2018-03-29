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Охрана и администрация «Зимней вишни» покинули ТЦ до приезда пожарных
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Охрана и администрация «Зимней вишни» покинули ТЦ до приезда пожарных 

Мир24 1 час назад
На официальном сайте МЧС опубликовали информацию о том, что в момент приезда пожарных в здании торгового центра «Зимняя вишня» не были ни администрации, ни охранников. Хотя именно эти люди обязаны при пожаре встречать огнеборцев и рассказывать, сколько людей может находиться внутри, передает телеканал «МИР 24».
По словам начальника службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрея Бурсина, приехав на место, пожарные уже видели людей, выбегающих из здания и снимающих происходящее на телефон.
Напомним, 25 марта в кемеровском ТЦ произошел крупный пожар, который унес жизни 64 человек, еще десятки пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям УК РФ: ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности», ст. 219 «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и ст. 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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