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Депутаты предлагают запретить глухие решетки на окнах детсадов и школ
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Депутаты предлагают запретить глухие решетки на окнах детсадов и школ 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Проект протокольного поручения о запрете на установку не открывающихся решеток на окнах детских садов и школ подготовили депутаты "Справедливой России", сообщает "Интерфакс". Законодатели обращают внимание, что в случае пожара эти решетки нельзя снять и спастись через окно.
Запрет на установку таких решеток был прописан в 1989 году, но в 2015-м снят.
27 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил ряду комитетов подготовить комплексные предложения об изменениях законодательства в связи с пожаром в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека.
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