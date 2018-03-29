Депутаты предлагают запретить глухие решетки на окнах детсадов и школ

Проект протокольного поручения о запрете на установку не открывающихся решеток на окнах детских садов и школ подготовили депутаты "Справедливой России" , сообщает "Интерфакс" . Законодатели обращают внимание, что в случае пожара эти решетки нельзя снять и спастись через окно.

Запрет на установку таких решеток был прописан в 1989 году, но в 2015-м снят.