Мертвого пенсионера нашли в садоводческом товариществе под Дзержинском 

Мертвого пенсионера обнаружили в сгоревшей сторожке в некоммерческом садоводческом товариществе «Учитель» поселка Игумново по Дзержинском. Предполагается, что пожар мог произойти из-за неосторожности при курении, сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Тревожный сигнал поступил спасателям в 14.32 в среду, 28 марта. Огонь уничтожил сторожку полностью на площади 70 квадратных метров. На пепелище было найдено тело 61-летнего сторожа садоводческого товарищества.
Напомним, тело пенсионерки обнаружили в сгоревшем доме Большеболдинского района.