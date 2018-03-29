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Мертвого пенсионера нашли в садоводческом товариществе под Дзержинском
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Мертвого пенсионера нашли в садоводческом товариществе под Дзержинском 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Мертвого пенсионера обнаружили в сгоревшей сторожке в некоммерческом садоводческом товариществе «Учитель» поселка Игумново по Дзержинском. Предполагается, что пожар мог произойти из-за неосторожности при курении, сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Тревожный сигнал поступил спасателям в 14.32 в среду, 28 марта. Огонь уничтожил сторожку полностью на площади 70 квадратных метров. На пепелище было найдено тело 61-летнего сторожа садоводческого товарищества.
Напомним, тело пенсионерки обнаружили в сгоревшем доме Большеболдинского района.
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