Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в подмосковном СИЗО-5

«Установлено, что в учреждении допускаются нарушения требований федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в части обеспечения каждого заключенного площадью, соответствующей санитарной норме. Выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о возникновении пожара на момент проверки находились в неисправном состоянии», — говорится в сообщении.

Кроме того, особое внимание было уделено вопросам соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных на материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение, соответствие условий их содержания международным стандартам и требованиям федерального законодательства.