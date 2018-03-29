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Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в подмосковном СИЗО-5
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Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в подмосковном СИЗО-5 

Агентство «Москва» 1 час назад
Прокуратура Московской области выявила нарушения законодательства о пожарной безопасности в следственном изоляторе №5. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Установлено, что в учреждении допускаются нарушения требований федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в части обеспечения каждого заключенного площадью, соответствующей санитарной норме. Выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о возникновении пожара на момент проверки находились в неисправном состоянии», — говорится в сообщении.
Кроме того, особое внимание было уделено вопросам соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных на материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение, соответствие условий их содержания международным стандартам и требованиям федерального законодательства.
По результатам проверки прокурор Московской области Алексей Захаров внес представление руководству регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
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