Ещё
Штаб ликвидации ЧС назвал точное место начала пожара в «Зимней вишне»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Штаб ликвидации ЧС назвал точное место начала пожара в «Зимней вишне» 

360tv.ru 1 час назад
Специалисты из оперативного штаба ликвидации ЧС определили, где конкретно начался пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сообщил представитель ведомства.
В батутной комнате находилось две «ванны» с мягкими кубиками. Вспышка была в той, что ближе к стене
— представитель.
Также есть две основные версии причины пожара: поджог и короткое замыкание электропроводки. Точную причину пока определить невозможно, так как это можно сделать только после экспертизы.
Один из свидетелей ЧП уже высказывал версию начала пожара в батутной ванне. Его показания зачитывались в суде в рамках дела управляющей торговым центром Натальи Судденок.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар, который унес жизни 64 человек, большинство из которых — дети. 79 человек пострадали. Ранее стало известно, что троих раненых граждан выписали из больницы.
360tv.ru: последние новости
СК назвал маловероятной версию пожара от открытого огня в кемеровском ТРЦ СМИ: три тонны масла находятся под горящим автосалоном в Петербурге Опубликован список 17 жертв пожара в Кемерове
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово157
Юлия Скрипаль пошла на поправку157
Украина дала ответ по выдаче пранкера313
Китай готовит для США ответный удар124
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну338
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение