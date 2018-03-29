Штаб ликвидации ЧС назвал точное место начала пожара в «Зимней вишне»

Специалисты из оперативного штаба ликвидации ЧС определили, где конкретно начался пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове . Об этом сообщил представитель ведомства.

В батутной комнате находилось две «ванны» с мягкими кубиками. Вспышка была в той, что ближе к стене

— представитель.

Также есть две основные версии причины пожара: поджог и короткое замыкание электропроводки. Точную причину пока определить невозможно, так как это можно сделать только после экспертизы.

Один из свидетелей ЧП уже высказывал версию начала пожара в батутной ванне. Его показания зачитывались в суде в рамках дела управляющей торговым центром Натальи Судденок.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар, который унес жизни 64 человек, большинство из которых — дети. 79 человек пострадали. Ранее стало известно, что троих раненых граждан выписали из больницы.