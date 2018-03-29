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У кемеровчанина, рассказавшего, что происходило в кинозале с детьми после начала пожара, взломали телефон и удалили фото родных
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У кемеровчанина, рассказавшего, что происходило в кинозале с детьми после начала пожара, взломали телефон и удалили фото родных 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
У кемеровчанина Игоря Вострикова, который
рассказал
на видео, что его семья и другие посетители кинозала в кемеровском ТЦ погибли из-за того, что не дождались спасателей, взломан телефон и удалены все фотографии. Также взломали и страницу его погибшей жены в социальной сети «ВКонтакте».
"У нас какая-то жесть творится вот прямо сейчас. Залезли как-то в наши телефоны и удаляют фотографии. На мемориале мы еще фотки не выставили. Мы сейчас смотрели, искали фотографии подходящие. Мама вчера их смотрела, а сейчас их нет. А до этого взломали «ВКонтакте» моей жены. Там все почистили, оставили фотографии такие простые. (…) Я в шоке, если честно", — рассказал кемеровчанин радио
"Говорит Москва"
В пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово Востриков потерял супругу, сестру и троих детей.
Ранее 29 марта он выложил в интернете видеообращение, в котором рассказал, что он получил доступ к записям камер наблюдения здания. Из записей он узнал, что в начале сеансов все двери в кинозалы не были заперты, как  предполагалось, но после того, как коридоры торгового центра заволокло густым дымом, один из зрителей запер дверь изнутри и заложил щели, чтобы не отравиться дымом и дождаться спасателей. Однако спасатели оперативно не приехали и тушили пожар недостаточно активно, прибыв с опозданием.
В результате пожара, произошедшего в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта, по последним данным, погибли 64 человека, из них 41 ребенок. 79 человек пострадали. Госпитализированы 12 человек, еще 67 лечатся амбулаторно. В Кемеровской области продолжается трехдневный траур.
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