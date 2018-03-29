Префект СЗАО Алексей Пашков встретился с жителями Южного Тушина

Больше всего жители интересовались программой реновации, строительством, а также благоустройством территории. Немало было задано вопросов по теме социальной защиты населения и противопожарной безопасности.

Так, жительница района спросила о реализации городского проекта «Активное долголетие» на территории Южного Тушина. — Куда можно обратиться в нашем районе и узнать подробную информацию? — уточнила она.

По словам префекта, подробную информацию можно узнать в Центре социального обслуживания на улице Новопоселковая, дом 5Б. Центр работает с понедельника по четверг с 9:00 до 20:00, в пятницу — с 9:00 до 18:45 и в субботу с 9:00 до 17:00.

К слову, в Северо-Западном округе на участие в проекте подали заявки более 5,5 тысяч человек. 79 групп уже начали заниматься. В ближайшее время стартуют еще 133 группы.

Статистику в сфере безопасности жизни населения представил начальник окружного управления МЧС Дмитрий Баженов . Он рассказал о проведении внеплановых проверок более 40 объектов в СЗАО в части соблюдения требований пожарной безопасности.

— В случае выявления нарушений требований пожарной безопасности юридические лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством, — добавил Дмитрий Баженов.

По словам начальника управления МЧС СЗАО, большинство пожаров приходится на жилой сектор. — Порядка 90% пожаров вызваны неосторожным обращением с огнем. В частности, курением в квартирах в состоянии алкогольного опьянения, — отметил Баженов.