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Префект СЗАО Алексей Пашков встретился с жителями Южного Тушина
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Префект СЗАО Алексей Пашков встретился с жителями Южного Тушина 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы 44 минуты назад
Больше всего жители интересовались программой реновации, строительством, а также благоустройством территории. Немало было задано вопросов по теме социальной защиты населения и противопожарной безопасности.
Так, жительница района спросила о реализации городского проекта «Активное долголетие» на территории Южного Тушина. — Куда можно обратиться в нашем районе и узнать подробную информацию? — уточнила она.
По словам префекта, подробную информацию можно узнать в Центре социального обслуживания на улице Новопоселковая, дом 5Б. Центр работает с понедельника по четверг с 9:00 до 20:00, в пятницу — с 9:00 до 18:45 и в субботу с 9:00 до 17:00.
К слову, в Северо-Западном округе на участие в проекте подали заявки более 5,5 тысяч человек. 79 групп уже начали заниматься. В ближайшее время стартуют еще 133 группы.
Статистику в сфере безопасности жизни населения представил начальник окружного управления МЧС Дмитрий Баженов. Он рассказал о проведении внеплановых проверок более 40 объектов в СЗАО в части соблюдения требований пожарной безопасности.
— В случае выявления нарушений требований пожарной безопасности юридические лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством, — добавил Дмитрий Баженов.
По словам начальника управления МЧС СЗАО, большинство пожаров приходится на жилой сектор. — Порядка 90% пожаров вызваны неосторожным обращением с огнем. В частности, курением в квартирах в состоянии алкогольного опьянения, — отметил Баженов.
Сразу несколько участников встречи поинтересовались сроками окончания строительства храмов на улицах Лодочная и Василия Петушкова. Как пояснил Алексей Пашков, храмовый комплекс во имя святителя Николая Мирликийского Чудотворца по адресу: ул. Лодочная, владение 31 (напротив) планируется ввести в эксплуатацию в ноябре. А храм во имя преподобного Сергия Радонежского по адресу: улица Василия Петушкова, напротив дома 3 запланирован к вводу в 2019 году.
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы: последние новости
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