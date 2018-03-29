Крупный пожар вспыхнул на химическом заводе в Индии

Нью-Дели , 29 марта / Синьхуа / — Крупный пожар вспыхнул в четверг на химическом заводе в южном индийском штате Карнатака. Об этом сообщили в полиции.

В результате пожара никто не пострадал. Более 50 рабочих безопасно покинули здание завода.

Пожар вспыхнул на химическом заводе в городе Малур округа Колар, примерно в 44 км к востоку от Бангалора — административного центра Карнатаки.

"Пожар спровоцировал возгорание труб, по которым транспортировались нефтепродукты, — сказал чиновник в Коларе. — Огонь охватил соседние заводы".

По информации местных властей, на место ЧП прибыло 10 пожарных расчетов, не считая 50 с лишним пожарных, которые пытались потушить пламя.

Сообщения о причине пожара являются противоречивыми. Полиция заявила, что фактическая причина может быть установлена только после тщательного расследования. «Некоторые люди связывают возгорание с коротким замыканием, в то время как другие утверждают, что пожар был вызван взрывом газового баллона», — сказал полицейский по телефону Синьхуа. —0—