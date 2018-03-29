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Крупный пожар вспыхнул на химическом заводе в Индии
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Крупный пожар вспыхнул на химическом заводе в Индии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Нью-Дели, 29 марта /Синьхуа/ — Крупный пожар вспыхнул в четверг на химическом заводе в южном индийском штате Карнатака. Об этом сообщили в полиции.
В результате пожара никто не пострадал. Более 50 рабочих безопасно покинули здание завода.
Пожар вспыхнул на химическом заводе в городе Малур округа Колар, примерно в 44 км к востоку от Бангалора — административного центра Карнатаки.
"Пожар спровоцировал возгорание труб, по которым транспортировались нефтепродукты, — сказал чиновник в Коларе. — Огонь охватил соседние заводы".
По информации местных властей, на место ЧП прибыло 10 пожарных расчетов, не считая 50 с лишним пожарных, которые пытались потушить пламя.
Сообщения о причине пожара являются противоречивыми. Полиция заявила, что фактическая причина может быть установлена только после тщательного расследования. «Некоторые люди связывают возгорание с коротким замыканием, в то время как другие утверждают, что пожар был вызван взрывом газового баллона», — сказал полицейский по телефону Синьхуа. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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