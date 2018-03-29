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Воронежцы сообщили о крупном пожаре в пятиэтажке: видео появилось в сети
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Воронежцы сообщили о крупном пожаре в пятиэтажке: видео появилось в сети 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
ЧП случилось в Коминтерновском районе. Пятиэтажный дом №71 на улице Варейкиса загорелся днём четверга, 29 марта. Пожар сняла на видео горожанка Юлия Субботина. Ролик появился в группе «Мой и твой Воронеж» в соцсети. По записи видно, что из окон пятиэтажки идёт чёрный дым, причём горит несколько квартир. Предположительно, очаг возгорания находится на четвёртом или пятом этаже. По словам очевидцев, несколько окон оказались выбитыми. Сейчас на месте работают пожарные и полицейские. Информации о пострадавших пока нет.
«Вести-Воронеж» уточняют информацию о ЧП в ГУ МЧС по региону. Дарья Крымова Видео — Юлия Субботина
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