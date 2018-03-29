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Под Саратовом огонь уничтожил ночью сарай и баню
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Под Саратовом огонь уничтожил ночью сарай и баню 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Сегодня, 29 марта, на окраине Саратовской области загорелся частный сектор. Как сообщили АиФ-Саратов в региональном ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило ночью в 04 ч. 57 м. Очевидцы рассказали, что горит большой сарай в Ртищево, на улице Циолковского. В 05:25 пожар был полностью ликвидирован.
-Площадь, уничтоженная огнем, составила 21 квадратных метра. Причина возгорания сейчас устанавливается. В результате ЧП пострадавших нет, — уточнили в главке. — На тушение выезжали 7 человека личного состава.
А двумя часами ранее поступило сообщение о загорании бани в Перелюбском районн на улице Первомайская. Обошлось без жертв, но строение сгорело полностью.
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