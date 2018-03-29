Психологи из МГУ проконсультируют специалистов из Кемеровской области

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. С пострадавшими и родственниками погибших работают психологи. Ранее в МГУ сообщили, что ведущие психологи университета проконсультируют коллег из Кемерово по вопросам оказания психологической помощи в острый и отдаленный период происшествия.

"По итогам прямой линии было принято решение об организации программы регулярных консультаций для специалистов Кемеровской области в формате общения с психологами факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, Института психологии РАН , Российской академии образования, Института психологии РГПУ имени А. И. Герцена, МГППУ и других региональных вузов, откликнувшихся и готовых оказать консультативную помощь по психологической реабилитации пострадавших в Кемерово", — говорится в сообщении.

В университете отметили, что ближайшая прямая линия намечена на 4 апреля. На встрече планируется обсуждение конкретных методических средств для диагностики эмоционального состояния детей и родителей, а также основных техник психологической консультации и терапии пострадавших и утративших своих близких при пожаре в Кемерово.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).