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На улице Марьинский Парк возведут торговый комплекс
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На улице Марьинский Парк возведут торговый комплекс 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Управа района Текстильщики
Торговый комплекс общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров построят на улице Марьинский Парк в районе Люблино. Застройщик планирует начать работы в этом году. Об этом сообщил глава управы района Алексей Бирюков на встрече с советом депутатов.
— Кроме того, будет начата реконструкция здания бывшего детского общеобразовательного учреждения по адресу улица Совхозная, владение 47 в целях дальнейшего размещения в нем реабилитационного центра для детей с ДЦП и иными двигательными нарушениями, — сказал Алексей Бирюков.
По словам главы управы, также подобран инвестор для строительства жилого дома с подземной парковкой в рамках реализации проекта планировки транспортно-пересадочного узла «Люблино». (мю)
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