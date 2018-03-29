На улице Марьинский Парк возведут торговый комплекс

Торговый комплекс общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров построят на улице Марьинский Парк в районе Люблино. Застройщик планирует начать работы в этом году. Об этом сообщил глава управы района Алексей Бирюков на встрече с советом депутатов.

— Кроме того, будет начата реконструкция здания бывшего детского общеобразовательного учреждения по адресу улица Совхозная, владение 47 в целях дальнейшего размещения в нем реабилитационного центра для детей с ДЦП и иными двигательными нарушениями, — сказал Алексей Бирюков

По словам главы управы, также подобран инвестор для строительства жилого дома с подземной парковкой в рамках реализации проекта планировки транспортно-пересадочного узла «Люблино». (мю)