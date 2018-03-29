Объекты массового пребывания людей проверят на пожарную безопасность в Балашихе

Около 50‐ти объектов с массовым пребыванием людей проверят на пожарную безопасность в Балашихе . Об этом сообщил заместитель главы городского округа Сергей Чабан.

По поручению главы Балашихи Сергея Юрова на сегодняшний день мы определили 45 самых крупных объектов в городе, в которых пребывает большое количество людей — это торговые и развлекательные центры, а также муниципальные учреждения города. Этот список мы будем расширять

По словам замглавы Балашихи, внеплановая проверка на соблюдение требований пожарной безопасности прошла в кинотеатрах города. Нарушений зафиксировано не было: эвакуационные выходы открыты, пожарная сигнализация исправна, персонал прошел проверку на знания противопожарной безопасности. На данный момент проверки ведутся в крупных торговых центрах.

Ранее на совещании в городской администрации глава Балашихи Сергей Юров поручил оперативно проверить все торговые центры и учреждения города на соблюдение требований пожарной безопасности, а также провести проверки в местах массового пребывания людей в связи с трагедией в Кемерове

Ранее сообщалось, что акция в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово прошла у мемориала Славы в Балашихе.