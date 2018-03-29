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Объекты массового пребывания людей проверят на пожарную безопасность в Балашихе
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Объекты массового пребывания людей проверят на пожарную безопасность в Балашихе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Около 50‐ти объектов с массовым пребыванием людей проверят на пожарную безопасность в Балашихе. Об этом сообщил заместитель главы городского округа Сергей Чабан.
По поручению главы Балашихи Сергея Юрова на сегодняшний день мы определили 45 самых крупных объектов в городе, в которых пребывает большое количество людей — это торговые и развлекательные центры, а также муниципальные учреждения города. Этот список мы будем расширять
Сергей Чабан.
По словам замглавы Балашихи, внеплановая проверка на соблюдение требований пожарной безопасности прошла в кинотеатрах города. Нарушений зафиксировано не было: эвакуационные выходы открыты, пожарная сигнализация исправна, персонал прошел проверку на знания противопожарной безопасности. На данный момент проверки ведутся в крупных торговых центрах.
Ранее на совещании в городской администрации глава Балашихи Сергей Юров поручил оперативно проверить все торговые центры и учреждения города на соблюдение требований пожарной безопасности, а также провести проверки в местах массового пребывания людей в связи с трагедией в Кемерове.
Ранее сообщалось, что акция в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово прошла у мемориала Славы в Балашихе.
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