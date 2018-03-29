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Число несчастных случаев в лесах Подмосковья сократилось на 20% в 2017 году
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Число несчастных случаев в лесах Подмосковья сократилось на 20% в 2017 году 

РИАМО 38 минут назад
Фото: РИАМО
Количество несчастных случаев в лесах Московской области сократилось на 20% по итогам минувшего года, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
Свыше 40% территории Подмосковья занимают земли лесного фонда. Ежегодно в лесах региона теряется большое количество людей. Только в 2017 году спасатели вывели из лесов более тысячи заблудившихся.
«За последнее время, благодаря развитию системы — 112 Московской области, а также объединению усилий с добровольными спасательными отрядами удалось повысить оперативность поиска и спасения заблудившихся. Благодаря этому количество несчастных случаев в лесах Московской области только в 2017 году, в сравнении с 2016 годом, сократилось на 20%», — сказал Пестов.
Он добавил, что 29 марта в регионе провели очередные комплексные учения по поиску и спасению людей, заблудившихся в лесу, с участием профессиональных спасателей и волонтеров. В мероприятии приняли участие специалисты ГУ МЧС России по Московской области, «Мособлпожспас», «Центр-112», РОССОЮЗСПАС, Комитета лесного хозяйства, а также полицейские, медики и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
В ходе учений были отработаны несколько вариантов практических мероприятий по поиску людей, заблудившихся в лесах, в том числе с привлечением кинологов и авиации. Все группы в ходе тренировки отработали успешно.
За период с 1 января 2018 года в ходе поисковых операций спасателями совместно с волонтерами уже выведено из лесов Подмосковья 30 человек.
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