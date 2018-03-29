Число несчастных случаев в лесах Подмосковья сократилось на 20% в 2017 году

Свыше 40% территории Подмосковья занимают земли лесного фонда. Ежегодно в лесах региона теряется большое количество людей. Только в 2017 году спасатели вывели из лесов более тысячи заблудившихся.

«За последнее время, благодаря развитию системы — 112 Московской области, а также объединению усилий с добровольными спасательными отрядами удалось повысить оперативность поиска и спасения заблудившихся. Благодаря этому количество несчастных случаев в лесах Московской области только в 2017 году, в сравнении с 2016 годом, сократилось на 20%», — сказал Пестов.

Он добавил, что 29 марта в регионе провели очередные комплексные учения по поиску и спасению людей, заблудившихся в лесу, с участием профессиональных спасателей и волонтеров. В мероприятии приняли участие специалисты ГУ МЧС России по Московской области, «Мособлпожспас», «Центр-112», РОССОЮЗСПАС, Комитета лесного хозяйства, а также полицейские, медики и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

В ходе учений были отработаны несколько вариантов практических мероприятий по поиску людей, заблудившихся в лесах, в том числе с привлечением кинологов и авиации. Все группы в ходе тренировки отработали успешно.

За период с 1 января 2018 года в ходе поисковых операций спасателями совместно с волонтерами уже выведено из лесов Подмосковья 30 человек.