Следователи сделали первые выводы о причине трагедии

Представители ведомств, ведущих следствие по пожару в кемеровском торговом центре, выдвинули две версии трагедии. Это замыкание электропроводки и поджог.

Кемерове работают более 100 следователей и криминалистов, включая 40 человек из центрального аппарата, — самые грамотные специалисты из Управления по расследованию особо важных дел. Эксперты Следственного комитета России МЧС , занимающиеся выяснением причин пожара в торговом центре «Зимняя вишня», пока пришли к разным выводам. Следователи придерживаются версии о коротком замыкании в проводке, повлекшем дальнейшее возгорание на игровой площадке четвертого этажа здания, где расположены кинозалы. Если экспертизы, которые проводятся в настоящее время, подтвердят данную версию, основная ответственность за произошедшее ляжет на сотрудников комплекса, уже находящихся под арестом. Представители торгового центра, в свою очередь, утверждают, что поджог произвел кто-то из посетителей.

Версия МЧС На суде гендиректор управляющей компании торгового комплекса «Зимняя вишня» Надежда Судденок рассказала, что одна из сотрудниц детской комнаты услышала на четвертом этаже хлопок и, оглянувшись, увидела столп огня. В тот день, по ее словам, неподалеку была замечена группа подростков, которые в последний месяц терроризировали посетителей торгового центра и неоднократно выгонялись охраной за мелкое хулиганство. Возможно, таким образом они решили отомстить.

Вопреки мнению, что привлекаемые к уголовной ответственности лица хотят переложить ответственность за трагедию на мнимых поджигателей, сотрудники МЧС, работающие на месте происшествия, как раз также предполагают поджог. Их мнение основано на заключении Судебно-экспертного учреждения федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Кемеровской области . Наиболее вероятной причиной возникновения пожара специалисты называют случайный или умышленный поджог поролонового наполнителя детского «бассейна» на четвертом этаже.

— Что именно послужило причиной пожара, определенно покажет только комплекс профессиональных экспертиз. С большой долей вероятности он позволит установить, в каком именно месте и от чего произошло возгорание, — уверен эксперт по пожарной безопасности Марат Иванов. — Фактически любой пожар сводится к этим двум версиям: короткому замыканию проводки и поджогу, и обе они, разумеется, должны рассматриваться в первую очередь. Также не исключено, что кто-то из посетителей торгового центра использовал фейерверк. Возможно, кто-то праздновал день рождения, и дети зажигали свечи или бенгальские огни. Наконец, потенциально опасное место в таком случае представляет ресторанная зона, поскольку на кухне есть очаги горения — газовые или электроплиты. Фудкорты, как правило, находятся как на верхних этажах вместе с игровой зоной и кинотеатрами.

Комплекс нарушений

Выдвигая разные версии возгорания, специалисты Следственного комитета и МЧС сходятся в одном — управляющими торгового комплекса «Зимняя вишня» не выполнялся целый комплекс мероприятий по пожарной безопасности. Большой вопрос вызывает качество профилактических проверок, которые, видимо, проводились недобросовестно. Как выяснили специалисты, система пожаротушения и оповещения не работала в течение всей недели. Вследствие сбоев и самопроизвольных включений она была переведена на ручной режим. Руководитель соответствующей организационной структуры, которая отвечала за безопасность, об этом знал, однако никаких мер по устранению неполадок принято не было. Причинами стремительного распространения огня стали неработающая система дымоудаления и общеобменная вентиляция, которая раздувала пожар. С момента возгорания до полного задымления помещения прошла всего лишь одна минута.

Преступная халатность

Более того, Следственный комитет установил вопиющий факт — когда уже было очевидно, что начался пожар, начальник частного охранного предприятия не включил систему звукового оповещения людей и сам покинул горящее здание. Также, к сожалению, поступила значительная часть других сотрудников торгового центра, которые должны были сначала помочь вывести посетителей, поэтому люди были вынуждены спасаться самостоятельно. Усугубило ситуацию еще и то, что двери от эвакуационных лестниц в момент пожара оказались заперты, хотя после отключения электричества автоматически должны разблокироваться.

— Мне кажется, не столь даже важно, как произошло возгорание, в результате замыкания электропроводки или поджога. Если бы работали системы пожаротушения, с очагом можно было бы быстро справиться. Но элементарные требования по пожарной безопасности не выполнялись. И это должно было быть ясно не в тот день и не за неделю, а намного раньше. Быть может, элементарная система оповещения и правильные действия охраны торгового комплекса и остального персонала, который должен быть обучен, как действовать в подобных ситуациях, позволили бы избежать стольких жертв, — говорит Марат Иванов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ