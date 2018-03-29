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Из Невского районного суда Петербурга из-за короткого замыкания эвакуировали посетителей
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Из Невского районного суда Петербурга из-за короткого замыкания эвакуировали посетителей 

ТАСС 1 час назад
Фото: Петербургский дневник
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Все посетители эвакуированы из здания Невского районного суда Санкт-Петербурга из-за короткого замыкания в одном из электрощитков, сообщили в четверг в объединенной пресс-службе судов.
"На пятом этаже Невского районного суда, по предварительной информации, произошло короткое замыкание в одном из щитков. Все находившиеся в здании люди были эвакуированы, возгорание ликвидировано. В настоящее время работа суда восстановлена", — сообщили в пресс-службе. Количество эвакуированных не уточняется.
Пятиэтажное здание районного суда открыли в июне 2014 года. Оно позволяет одновременно принять более 700 посетителей, включая маломобильных. В здании 29 залов судебных заседаний и несколько сопутствующих помещений.
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