Из Невского районного суда Петербурга из-за короткого замыкания эвакуировали посетителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 29 марта. / ТАСС /. Все посетители эвакуированы из здания Невского районного суда Санкт-Петербурга из-за короткого замыкания в одном из электрощитков, сообщили в четверг в объединенной пресс-службе судов.

"На пятом этаже Невского районного суда, по предварительной информации, произошло короткое замыкание в одном из щитков. Все находившиеся в здании люди были эвакуированы, возгорание ликвидировано. В настоящее время работа суда восстановлена", — сообщили в пресс-службе. Количество эвакуированных не уточняется.

Пятиэтажное здание районного суда открыли в июне 2014 года. Оно позволяет одновременно принять более 700 посетителей, включая маломобильных. В здании 29 залов судебных заседаний и несколько сопутствующих помещений.