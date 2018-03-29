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Учебную эвакуацию провели в ГУМе в Москве
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Учебную эвакуацию провели в ГУМе в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В столичном ГУМе в четверг провели учебную эвакуацию сотрудников и посетителей после трагедии в Кемерове, эвакуация заняла 12 минут, говорится в сообщении пресс-службы комплекса.
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«В связи со случившейся трагедией в Кемерове, не дожидаясь предписаний и проверок, в ГУМе провели учебную эвакуацию. На практике был проверен сценарий эвакуации посетителей и персонала. Михаил Куснирович, председатель совета директоров ГУМа, лично принимал участие в организации эвакуации и последним покинул здание ГУМа», — говорится в сообщении.
Эвакуация всех посетителей и сотрудников ГУМа заняла 12 минут.
«Пожарная безопасность в ГУМе не несет формальный характер, противопожарные правила и требования являются неотъемлемой частью нашей деятельности. В ГУМе есть собственная пожарная часть, которая ежедневно контролирует противопожарную безопасность в здании. Пожарная часть укомплектована необходимым оборудованием, все сотрудники прошли специализированную подготовку и имеют соответствующий аттестат. Мы приносим соболезнования всем пострадавшим во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня», — отметил исполняющий обязанности управляющего директора ГУМа Игорь Шпитонов.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Жертвами возгорания стали 64 человека.
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