Учебную эвакуацию провели в ГУМе в Москве

В столичном ГУМе в четверг провели учебную эвакуацию сотрудников и посетителей после трагедии в Кемерове , эвакуация заняла 12 минут, говорится в сообщении пресс-службы комплекса.

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«В связи со случившейся трагедией в Кемерове, не дожидаясь предписаний и проверок, в ГУМе провели учебную эвакуацию. На практике был проверен сценарий эвакуации посетителей и персонала. Михаил Куснирович , председатель совета директоров ГУМа, лично принимал участие в организации эвакуации и последним покинул здание ГУМа», — говорится в сообщении.

Эвакуация всех посетителей и сотрудников ГУМа заняла 12 минут.

«Пожарная безопасность в ГУМе не несет формальный характер, противопожарные правила и требования являются неотъемлемой частью нашей деятельности. В ГУМе есть собственная пожарная часть, которая ежедневно контролирует противопожарную безопасность в здании. Пожарная часть укомплектована необходимым оборудованием, все сотрудники прошли специализированную подготовку и имеют соответствующий аттестат. Мы приносим соболезнования всем пострадавшим во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня», — отметил исполняющий обязанности управляющего директора ГУМа Игорь Шпитонов.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Жертвами возгорания стали 64 человека.