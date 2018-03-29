Счет на минуты. Уралец спас от гибели парализованную бабушку

«Вы горите!» — закричал Евгений Конюхов соседкам, мирно сидящим в доме у телевизора. Они не поверили.

Быстрее огня

В тот день, 21 марта, житель Талицы Евгений Конюхов чистил двор от снега, трёхлетняя дочка пыталась в меру сил папе помочь. Обычные для Евгения хлопоты по хозяйству на сей раз обернулись для его соседки, 80-летней Валентины Митрофановны, счастливым случаем. Страшно представить, что могло произойти, занимайся мужчина чем-то другим: мало ли дел у главы большой семьи, в которой подрастают пять детей.

«Огребаясь, я заметил, что со стороны соседского дома, который стоит через огород от нашего, валит дым, — рассказывает Евгений. — Поначалу почему-то подумал, что хозяева что-то жгут в ограде. Присмотрелся — стена горит! Я знал, что бабушка, которая там живёт, парализована, только на инвалидной коляске передвигается. Заскочил в свой дом, крикнул жене, чтобы дочку с улицы забрала и пожарных вызывала, а сам рванул к соседке».

Когда Евгений забежал в горящий дом, его хозяйка и женщина, которая за ней ухаживает, мирно сидели у телевизора, ни о чём не подозревая. «Вы горите!» — закричал им Конюхов. Они не поверили! Помощница хозяйки пошла на улицу, чтобы выяснить причину волнения соседа, а оттуда уже прибежала в испуге: «Быстрей, вытаскивай бабушку!»

«Когда я к ним забегал, горела только стена дома, а когда выкатывал коляску, огонь уже на крыше веранды пластал вовсю, — рассказывает Евгений. — У них, видимо, там горючего материала было много, вот огонь стремительно и разошёлся. Ещё бы пару минут, и всё — через двери было бы уже не выйти». Пожар не позволил Евгению вывести женщин через ограду, пришлось пробираться по заснеженному огороду. «Это уже дело десятое было, сосед дядя Паша помог штакетник выломать, и мы оказались на улице», — говорит Евгений.

Медаль — будет

«Только благодаря бдительности и оперативным действиям Евгения удалось сохранить человеческие жизни, — говорит начальник отдела надзорной деятельности Талицкого ГО МЧС России по Свердловской области Дмитрий Колесников . — Во время спасения женщин у Евгения сгорела куртка, сам он получил незначительные ожоги головы, но в медицинской помощи не нуждается».

Евгений скромняга, каких поискать. Про «незначительные ожоги» — молчок. Как и про то, что пять лет назад ему уже приходилось проявить себя на пожаре. Отмахивается: «Да ну, не о чем говорить. Тогда дом родственницы горел, но не удалось его спасти. Хорошо, что все живы остались и документы получилось вынести».

Дом же Валентины Митрофановны пожарным удалось отстоять, хоть и пострадал он изрядно. Пока женщина живёт у сына, который безмерно благодарен Конюхову за спасение матери и её помощницы. А ребятишки героя гордятся отцом и, как, смеясь, рассказал Евгений, требуют показать медаль. Судя по всему, в скором времени многодетному отцу будет что предъявить ребятишкам.