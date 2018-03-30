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Казахстан приступил к созданию системы космического мониторинга
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Казахстан приступил к созданию системы космического мониторинга 

ИА Синьхуа 17 минут назад
Астана, 29 марта /Синьхуа/ — Казахстан с 2018 года начал работы по созданию и развитию инфраструктуры пространственных данных на основе сведений дистанционного зондирования Земли из космоса и спутниковой навигации для решения отраслевых задач государственных органов и организаций. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Казкосмоса.
В 2018 году в космический мониторинг войдет решение отраслевых задач четырех министерств. Это мониторинг земельных, лесных, водных, животных ресурсов, трансграничных рек, картографирование, учет и контроль земель, предупреждение и своевременное информирование об очагах лесных и степных пожаров, экологический мониторинг и другие. —0—
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