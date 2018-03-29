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Потерявший семью кемеровчанин назвал причину блокировки дверей в кинозале
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Потерявший семью кемеровчанин назвал причину блокировки дверей в кинозале 

Аргументы и Факты 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Кемеровчанин Игорь Востриков, который в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» лишился жены, троих детей и сестры, рассказал в видеообращении о том, почему двери кинозала оказались запертыми.
Видеозапись мужчина опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам Вострикова, он посмотрел данные с камер наблюдений торгового центра. На кадрах было видно, что двери в кинозал, где находились зрители, были не заперты.
Люди выбегали с зала, однако пока остальные добрались до выхода, в коридоре уже был очень густой дым, сказал кемеровчанин.
«Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей», — уточнил Востриков. Этого мужчину впоследствии спасли, отметил он.
В минувшее воскресенье в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул пожар, в результате которого погибли 64 человека. В числе погибших 41 ребенок.
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