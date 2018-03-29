Ловушка для посетителей. Выбраться с верхних этажей сложнее всего

Что может помочь спастись во время пожара в торговом центре, выяснила «Вечерка».

План эвакуации

Такая схема должна быть обязательно размещена в каждом здании с массовым пребыванием людей. На ней обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения. На плане должны быть показаны эвакуационные выходы и пути к ним, лестницы, лестничные клетки и аварийные выходы, места размещения самих планов эвакуации, места размещения средств противопожарной защиты и спасательной связи. Текстовая часть содержит инструкции о действиях в условиях ЧС для людей. Изготовлен план должен быть из фотолюминесцентных материалов на желтовато-белом или белом фоне. В наиболее удаленном от выхода месте он также обязательно должен быть.

Расстояние между планами на одном этаже не должно превышать 60 метров. Он не должен быть закрыт посторонними предметами или сливаться со стеной.

Пути отхода

При пожаре важно соблюдать меры безопасности.

— Эскалаторы и лифты не являются средствами эвакуации, — рассказал профессор Московского государственного строительного университета, доктор технических наук Владимир Ройтман . — Нужно спуститься вниз только по лестнице, которая должна быть оборудована пандусами.

Он также отметил, что пожарные лестницы — тоже не путь эвакуации.

— Это путь к спасению на самый крайний случай, — добавил эксперт.

Маркетинговый ход Большинство торговых центров устроены по принципу «перенос Грюна», когда все кинотеатры, аттракционы и тому подобное находятся в глубине центра.

— Действительно, такая практика существует, но это неповсеместно, — прокомментировал маркетолог Николай Григорьев

Так было и в торговом центре «Зимняя вишня» — все развлечения оказались на верхнем этаже, выбраться с которого удалось далеко не всем.