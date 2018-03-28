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В Кемерове проводится сверка официальных данных и списков жертв от родных
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В Кемерове проводится сверка официальных данных и списков жертв от родных 

ТАСС 28 марта 2018
Фото: Военное обозрение
КЕМЕРОВО, 28 марта. /ТАСС/. Власти Кемеровской области сверяют официальные списки погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» с данными от родственников, сообщил в среду журналистам первый вице-губернатор Владимир Чернов.
По последним данным, число погибших составляет 64, обнаружены останки всех жертв пожара. Как отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, всего в комитет были поданы заявления о пропаже 67 человек. Власти Кемеровской области обещали в ближайшее время разместить полную информацию о погибших и пострадавших.
"Вся информация поступает из соцсетей, по звонкам, она фиксируется, берутся координаты, начинается проработка, сравнение с теми списками погибших, которые есть. Будут делаться определенные выводы", — сказал Чернов.
Он предостерег родственников погибших от контактов с возможными мошенниками. «Могут быть мошеннические схемы, мы сейчас разговаривали с родственниками пострадавших: им предлагается какая-то помощь или приехать в суд, они приезжают, им говорят — вас никто не ждет. Прошу родственников погибших не обращать внимания на такие звонки, есть официальные телефоны, лица, сотрудники и соцработники, которые закреплены за каждой семьей», — отметил Чернов.
По его словам, официальные данные о 64 погибших будут сопоставляться с данными СК. «Мы видим небольшие разногласия по цифрам. Вероятнее все, на каком-то этапе они будут сопоставляться по тем параметрам, почему СК делает такие выводы, а пока официальные цифры — 64», — уточнил он.
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