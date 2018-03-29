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Минздрав РФ: Образцы ДНК погибших при пожаре в Кемерово доставлены в Москву для генетической экспертизы
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Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово

Минздрав РФ: Образцы ДНК погибших при пожаре в Кемерово доставлены в Москву для генетической экспертизы 

Агентство «Москва» 40 минут назад
Образцы ДНК погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» доставлены в Москву для проведения генетической экспертизы. Об этом особщили в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
«На селекторном совещании МЧС министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила о необходимости генетической экспертизы для опознания погибших во время пожара в ТЦ в Кемерово. Было принято решение о том, что экспертизу будет проводить Федеральный центр судебно-медицинской экспертизы. Образцы ДНК погибших уже доставлены в Москву», — говорится в сообщении.
На совещании глава Минздрава России подчеркнула, что работы будут продолжаться круглосуточно и должны быть завершены в трехнедельный срок с учетом особенностей проведения генетической экспертизы.
На месте пожара в Кемерово организованы круглосуточные кризисные центры, оказывающие психолого-психиатрическую помощь всем нуждающимся. Вместе с кемеровскими врачами продолжают работать сотрудники министерства здравоохранения РФ и Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. Сербского. Всем пострадавшим во время пожара в Кемерово была оказана необходимая медицинская помощь.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 г. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.
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