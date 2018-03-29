Ещё
Житель Кемерова рассказал о попытках неизвестных уничтожить фото жертв пожара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Кемерова рассказал о попытках неизвестных уничтожить фото жертв пожара 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Кемеровчанин Игорь Востриков, который потерял жену, троих детей и сестру в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», рассказал «Говорит Москва», что в его телефоне исчезли некоторые фотографии, а страница его погибшей жены во «ВКонтакте» взломана.
«Залезли как-то в наши телефоны и удаляют фотографии. На мемориале мы еще фотки не выставили. Мы сейчас смотрели, искали фотографии подходящие. Мама вчера их смотрела, а сейчас их нет. До этого взломали «ВКонтакте» моей жены. Там все почистили, оставили фотографии такие простые. Я не вел свою страничку. А она постоянно репостила из Instagram. Я в шоке, если честно», — сказал мужчина.
Востриков был одним из организаторов прошедшего 27 марта митинга у здания областной администрации в Кемерове. Во время акции вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обвинил мужчину в попытке пиара. «Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?» — сказал ему чиновник. Чуть позже Цивилев на коленях просил прощения у родственников погибших и пострадавших от пожара.
Днем 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар. Погибли 41 ребенок и 23 взрослых. В составленном родственниками списке пропавших без вести числятся 77 человек.
Согласно результатам экспертизы, причиной пожара мог быть поджог. Основная версия следствия — неисправная проводка.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 52 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну290
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово114
Украина дала ответ по выдаче пранкера142
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми84
Захарова рассказала об ответе РФ на высылку дипломатов27
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение