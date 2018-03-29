Житель Кемерова рассказал о попытках неизвестных уничтожить фото жертв пожара

Кемеровчанин Игорь Востриков , который потерял жену, троих детей и сестру в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», рассказал «Говорит Москва », что в его телефоне исчезли некоторые фотографии, а страница его погибшей жены во «ВКонтакте» взломана.

«Залезли как-то в наши телефоны и удаляют фотографии. На мемориале мы еще фотки не выставили. Мы сейчас смотрели, искали фотографии подходящие. Мама вчера их смотрела, а сейчас их нет. До этого взломали «ВКонтакте» моей жены. Там все почистили, оставили фотографии такие простые. Я не вел свою страничку. А она постоянно репостила из Instagram. Я в шоке, если честно», — сказал мужчина.

Востриков был одним из организаторов прошедшего 27 марта митинга у здания областной администрации в Кемерове . Во время акции вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обвинил мужчину в попытке пиара. «Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?» — сказал ему чиновник. Чуть позже Цивилев на коленях просил прощения у родственников погибших и пострадавших от пожара.

Днем 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар. Погибли 41 ребенок и 23 взрослых. В составленном родственниками списке пропавших без вести числятся 77 человек.

Согласно результатам экспертизы, причиной пожара мог быть поджог. Основная версия следствия — неисправная проводка.