Огнетушители и спринклеры: в «МегаСити» проверили пожарную безопасность 

В четверг, 29 марта, сотрудники надзорных ведомств проверили один из торговых центров Самары. Речь идет о ТРЦ «МегаСити».
Здесь специалисты госпожнадзора, прокуратуры и МЧС осмотрели эвакуационные выходы, проверили оснащение пожарных шкафов и работу сигнализации. Какие нарушения они обнаружили, вы сможете узнать, посмотрев наше видео.
— Мы также обратили внимание на то, есть ли в торгово-развлекательном центре знаки эвакуационных выходов и стрелки, ведущие к ним, — рассказал представитель госпожназора.
Не преминули специалисты заглянуть и в кинотеатр, расположенный на верхнем этаже рядом с фуд-кортом.
— В каждом кинозале имеется свой запасной выход, система пожаротушения — автоматические спринклеры (оросители. — Прим. ред.) и дымоудалители, — рассказали представитель госпожнадзора.
По словам сотрудника надзорного ведомства, в продуктовой части супермаркета «Карусель» находится отдельная оповещательная система эвакуации.
— Мы проверили все эти объекты. Грубых нарушений нет, — подвела итоги комиссия.
В течение следующей недели сотрудники госпожнадзора совместно с региональной прокуратурой и МЧС проверят еще несколько самарских ТЦ. Эти объекты попали в орбиту пристального внимания надзорных органов в связи с трагедией в Кемерово, где погибло 64 человека.
Пожар в «Зимней вишне» не на шутку напугал жителей Самары. 63.ru самостоятельно проверил четыре крупных торговых центра: «Амбар», «Аврору», «Космопорт» и «Парк Хаус». О результатах проверки вы сможете узнать, прочитав наш фото— и видеорепортаж.