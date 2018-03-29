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Хабаровские следователи ищут виновников гибели ребенка
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Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово

Хабаровские следователи ищут виновников гибели ребенка 

РИА «ФедералПресс» 59 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ребенка нашли в подземной металлической емкости, расположенной на открытой местности недалеко от школы. По предварительным данным, смерть ребенка наступила в результате асфиксии от утопления в воде.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
«ФедералПресс» напоминает, на днях произошел пожар в городе Райчихинске Амурской области. При тушении возгорания были обнаружены тела 47-летнего мужчины и 25-летней женщины. Также был найден трехлетний мальчик, он скончался в машине скорой помощи.
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