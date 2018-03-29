Хабаровские следователи ищут виновников гибели ребенка

Ребенка нашли в подземной металлической емкости, расположенной на открытой местности недалеко от школы. По предварительным данным, смерть ребенка наступила в результате асфиксии от утопления в воде.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.