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Пожар в ТРК «Зимняя Вишня» не помешал покупателям совершать покупки
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Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово

Пожар в ТРК «Зимняя Вишня» не помешал покупателям совершать покупки 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В ходе допроса продавцы рассказали следователям, что некоторые покупатели не захотели эвакуироваться, и продолжали шопинг.
Для некоторых жителей Кемерово пожар в ТРК «Зимняя Вишня» оказался не помехой. Прямо во время случившегося многие покупатели продолжали шопинг, несмотря на предупреждения продавцов и персонала, сообщает во «ВКонтакте» группа Mash со ссылкой на представителей Следственного комитета.
«Во время пожара некоторые покупатели требовали от продавцов консультации и продолжали покупки. Продавцам на первом и втором этажах приходилось силой выгонять клиентов, в банкоматах пенсионеры продолжали снимать деньги», — отмечает источник.
Напомним, при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека, по информации МЧС, пропавших без вести нет.
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