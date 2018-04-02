В Тюмени вокзал эвакуировали после звонка о бомбе

Утром в понедельник в Тюмени эвакуировали железнодорожный вокзал. Прекратить работу пришлось из-за сообщения о потенциально опасном предмете в здании.

— В 8:10 поступил звонок от неизвестного гражданина, который сообщил о подозрительном предмете на вокзале. Согласно алгоритму действий в таких ситуациях, на место выехали экстренные службы, эвакуировали примерно 250 пассажиров и 40 человек персонала, — рассказала «РГ» пресс-секретарь управления МВД на транспорте по УрФО Елена Епимахова

Подозрительный предмет не нашли. В 10:30 вокзал возобновил работу, задержек поездов нет. Как подчеркнула Епимахова, строить догадки о личности и мотивах неизвестного пока рано, их установят в ходе розыскных мероприятий.