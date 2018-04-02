В Тюмени эвакуируют железнодорожный вокзал

Тюмени , сегодня, 2 апреля, спецслужбы эвакуируют железнодорожный вокзал. На месте работают полиция, МЧС и дежурят машины скорой помощи.

— Утром на телефон 112 поступило сообщение, что в здании находится подозрительный предмет. На месте работают специалисты, начинается эвакуация, — рассказал 72.ru Сергей Юсько , начальник пресс-службы регионального МЧС.

Какой именно предмет оставили на железнодорожном вокзале пока не сообщается.

Представители РЖД сообщили, что сейчас поезда идут по расписанию.

— Сейчас задержек поездов нет, — рассказала Снежана Копыльцова, пресс-секретарь Тюменского региона обслуживания СвЖД.