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В Тюмени эвакуируют железнодорожный вокзал
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В Тюмени эвакуируют железнодорожный вокзал 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Тюмени, сегодня, 2 апреля, спецслужбы эвакуируют железнодорожный вокзал. На месте работают полиция, МЧС и дежурят машины скорой помощи.
— Утром на телефон 112 поступило сообщение, что в здании находится подозрительный предмет. На месте работают специалисты, начинается эвакуация, — рассказал 72.ru Сергей Юсько, начальник пресс-службы регионального МЧС.
Какой именно предмет оставили на железнодорожном вокзале пока не сообщается.
Представители РЖД сообщили, что сейчас поезда идут по расписанию.
— Сейчас задержек поездов нет, — рассказала Снежана Копыльцова, пресс-секретарь Тюменского региона обслуживания СвЖД.
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