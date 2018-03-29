Около 350 человек эвакуировали из ТЦ в Тюмени из-за сработавшей пожарной сигнализации

ТЮМЕНЬ , 29 марта. / ТАСС /. Около 350 человек были эвакуированы из торгово-развлекательного центра «Гудвин» в Тюмени из-за сработавшей системы оповещения о пожаре. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

"Задымления и возгорания нет [в центре], просто сработала пожарная сигнализация. Эвакуация произошла до прибытия пожарных подразделений", — сказала собеседница агентства, отметив, что всего были эвакуированы около 350 человек.

Она добавила, что сотрудники и посетители центра уже вернулись в здание. «Торговый центр был обследован, все сотрудники вернулись на свои места», — уточнили в пресс— службе.