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Около 350 человек эвакуировали из ТЦ в Тюмени из-за сработавшей пожарной сигнализации
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Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово

Около 350 человек эвакуировали из ТЦ в Тюмени из-за сработавшей пожарной сигнализации 

ТАСС 1 час назад
ТЮМЕНЬ, 29 марта. /ТАСС/. Около 350 человек были эвакуированы из торгово-развлекательного центра «Гудвин» в Тюмени из-за сработавшей системы оповещения о пожаре. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.
"Задымления и возгорания нет [в центре], просто сработала пожарная сигнализация. Эвакуация произошла до прибытия пожарных подразделений", — сказала собеседница агентства, отметив, что всего были эвакуированы около 350 человек.
Она добавила, что сотрудники и посетители центра уже вернулись в здание. «Торговый центр был обследован, все сотрудники вернулись на свои места», — уточнили в пресс— службе.
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