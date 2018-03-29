В Оренбуржье в ТЦ нашли более 2 тысяч нарушений пожарной безопасности

29 марта в правительстве области прошло расширенное межведомственное совещание по вопросам безопасности общественных объектов, где массово собираются оренбуржцы. Встреча началась с минуты молчания в память о жертвах кемеровской трагедии.

Вопрос о безопасности крупных оренбургских ТЦ был поднят еще после пожаров в декабре прошлого года в торговых комплексах «Мир», «Любимый» и «Радуга». Начальник ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Зенов сообщил, что в результате проверок ТЦ по области только 33 объекта из 175 эксплуатируется без нарушений пожарной безопасности, в остальных выявлено 2311 нарушений.

«Наибольшее количество нарушений требований пожарной безопасности допущено на таких объектах торговли, как: Бизнес-парк «Восток» (230 нарушений); ТРК «Восход» (146 нарушений); торговый комплекс на Вокзальном шоссе, 28, в Орске (106 нарушений); рынок «Локомотив» и ТК «Город „Локомотив“ (88 нарушений); ТРК „Кит“ (88 нарушений); ТК „Яшма“ в Орске (73 нарушения); ТРК „Территория“ (66 нарушений); ТРК „Север“ в Оренбурге (52 нарушения) и ТК „Максимум“ в Оренбурге (45 нарушений)», — озвучил данные Александр Зенов.

Чаще всего отсутствуют или не работают автоматические системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, системы пожаротушения и дымоудаления, также требованиям пожарной безопасности не соответствуют пути и выходы эвакуации. Было возбуждено 187 административных дел. Начальник регионального МЧС отметил, что некоторые ТЦ изначально строились и вводились в эксплуатацию с нарушениями.

Губернатор Юрий Берг поручил руководителям муниципалитетов лично проверить все учреждения, где массово собираются люди, особенно — дети, сообщает пресс-служба правительства области.

«По итогам сегодняшнего совещания будет подготовлен пакет поручений, обязательных к исполнению. ГУ МЧС России по Оренбургской области сегодня до 15.00 подготовит форму отчетности для глав. О проведенной работе руководители территорий будут отчитываться еженедельно, каждый вторник. Если кто-то еще не понял своей меры ответственности, то перевожу: срок исполнения — вчера!» — заявил глава региона.