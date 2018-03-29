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Дети разожгли костер в старом автобусе в Шаранге
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Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово

Дети разожгли костер в старом автобусе в Шаранге 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар начался после 16 часов. К моменту прибытия пожарных горела стена ангара, в котором находилась старая техника. Вход в ангар был свободным.
Площадь пожара — 20 кв.м.
Выяснилось, что дети играли в ангаре, а потом, чтобы согреться, развели костер в автобусе. Огонь перекинулся на сиденье и начался пожар. Дети не смогли потушить его самостоятельно и убежали.
Пожарных вызвали очевидцы.
Ранее сообщалось о том, что 200 тонн сена сожгли дети в Выксе.
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