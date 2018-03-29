Дети разожгли костер в старом автобусе в Шаранге

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар начался после 16 часов. К моменту прибытия пожарных горела стена ангара, в котором находилась старая техника. Вход в ангар был свободным.

Площадь пожара — 20 кв.м.

Выяснилось, что дети играли в ангаре, а потом, чтобы согреться, развели костер в автобусе. Огонь перекинулся на сиденье и начался пожар. Дети не смогли потушить его самостоятельно и убежали.

Пожарных вызвали очевидцы.

Ранее сообщалось о том, что 200 тонн сена сожгли дети в Выксе.