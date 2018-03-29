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В Псковской области объявили пожароопасный сезон
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В Псковской области объявили пожароопасный сезон 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Пожароопасный сезон установлен с 28 марта на территории Псковской области, сообщили в пресс-службе администрации региона. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Михаил Ведерников.
В госкомитете области по природопользованию и охране окружающей среды отметили, что, как правило, начало пожароопасного сезона связано с первыми бесконтрольными выжиганиями сухой растительности. Ежегодно в регионе фиксируется более 200 случаев палов травы. «Бесконтрольное выжигание может привести к уничтожению имущества граждан, причинению ущерба лесному хозяйству, не говоря уже об ущербе флоре и фауне», — отмечают специалисты.
В ведомстве также напомнили, что, согласно постановлению правительства РФ, владельцы земельных участков должны регулярно проводить очистку территории от сухой травы, порубочных остатков, валежника, мусора и других горючих материалов. При этом запрещено выжигание сухой травы, разведение костров и сжигание хвороста в границах полос отвода, в придорожных полосах автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог и путепроводов.
Эти меры позволят значительно повысить пожарную безопасность населенных пунктов и минимизировать переход огня на земли лесного фонда, подчеркнули в ведомстве и добавили, что при обнаружении бесконтрольного использования огня нужно сообщать об этом оперативному дежурному смены Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) по телефону 8 (8112) 79-44-44, Региональную диспетчерскую службу по номеру 8— 800-100-14-84 и ЕДДС районов для своевременного реагирования на случаи возникновения пожаров.
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