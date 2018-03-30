Купите «стрелки» и включите свет: госпожнадзор проверил «Аврору Молл»

Трагедия в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» спровоцировала череду проверок в крупных торговых центрах Самары . «Аврора Молл» стал одним из первых, куда заглянули представители госпожнадзора и прокуратуры . Журналисты 63.ru узнали, каковы итоги визита ревизоров, а также — как должна быть устроена система пожарной безопасности в торговых центрах.

— Объект достаточно большой и «живой». Мы уже посмотрели количество путей эвакуации, проследили, чтобы они не были заставлены хламом, — встречает нас у входа в торговый центр заместитель начальника отдела надзорной деятельности Самары Александр Орлов

На столе — план четвертого этажа

Вместе с ним и представителями дирекции магазина смотрим развернутый план четвертого этажа. Здесь располагаются основные развлечения в ТЦ: фудкорт, кинотеатр и детский парк развлечений.

«Охранники-спасатели»

По словам инспектора, во время ЧП одним из решающих факторов становятся именно действия персонала:

— В нашей практике случались серьезные пожары, когда время для вызова спецтехники и МЧС было упущено. Охранники должны в первую очередь вызвать пожарных, оповестить посетителей и направить их к ближайшим выходам эвакуации.

Сотрудники МЧС рассказывают, что многое зависит от реакции охраны

Кроме того, представителям охранных предприятий нужно будет сдержать распространение огня до приезда пожарных. В кинотеатре, как и в любом павильоне ТЦ, должен постоянно находиться человек, ответственный за пожарную безопасность.

— Он должен знать, что ему делать и куда вести людей. Во время сеанса внутри зала дежурит специально обученный сотрудник. В случае пожара он выведет зрителей через эвакуационные выходы, — информирует Александр Орлов.

Смотрим план и начинаем «эвакуацию»

«Что в кинозале?»

Отправляемся в кинотеатр. Те двери, которые не поддавались манипуляциям во время прошлого визита журналистов 63.ru, в этот раз открыты.

Путь свободен

Рекламный баннер, который перекрывал аварийный выход, тоже убрали. Теперь рядом с ним находится только колонна.

Колонны — не предмет декора, а несущая конструкция

— Эвакуационный выход не скрыт, а расположен за колонной и кассой кинотеатра. Это не декоративный элемент дизайна, а несущая конструкция здания, — пояснили представители дирекции «Авроры Молл».

Исследуем эвакуационные выходы из самого кинотеатра. В кинозале рядом со шкафами пожарного крана находятся две двери. Одна из них вывела нас на лестничную клетку, а вторая — на уличный балкон.

Если выход будет открыт, зрители сразу попадут на улицу

Отсюда зрители смогут спуститься на первый этаж при условии, что эвакуационный выход будет открыт.

Внутрь эвакуационного выхода не должны попасть ни дым, ни продукты горения

— На запасной лестнице смонтирована система паркура воздуха, которая автоматически запустится при срабатывании пожарной сигнализации. Она создаст необходимое давление, чтобы внутрь не попали ни дым, ни продукты горения, — пояснили представители ТЦ.

Спускаемся к заветному выходу на улицу

Преодолев несколько лестничных пролетов, мы вышли на улицу. Здесь — путь свободен.

«Говорит ТЦ»

Далее — проверяем работу эвакуационной системы оповещения в «Авроре Молл». Она бывает разных типов и напрямую зависит от площади, этажности и конструктивных особенностей здания.

Речевое оповещение сработает в случае задымления

— Непосредственно в этом ТЦ работает речевое оповещение, световые табло эвакуационных выходов и стрелки направления движения к ним, — рассказал Александр Орлов.

Спасут «зеленые стрелки»

Стрелки должны располагаться через каждые 50 метров

Количество «зеленых стрелок» в торговом центре заметно увеличилось.

— По нормам, стрелки эвакуации должны располагаться на расстоянии 50 м друг от друга, — сообщил Александр Орлов.

Во время нашей «эвакуации» специалист госпожнадзора рассказал, что в торговом центре оборудована автоматическая система передачи радиосигнала в подразделения пожарной охраны. Она срабатывает без участия человека при малейшем задымлении.

Воспользоваться лифтом во время пожара будет невозможно

Если система передачи сигнала находится в рабочем состоянии и смонтирована правильно, то она будет работать на протяжении всего периода эвакуации людей. Ее подключают специальными проводами, которые сохраняют работоспособность даже при воздействии открытого пламени.

Во время пожара система оповещения автоматически включит систему дымоудаления и остановит лифты в торговом центре. Они отключатся, плавно спустятся на нулевой этаж и откроют двери. При всем желании посетители не смогут на них подняться куда-либо.

«Да будет свет»

Не смогли обойти своим вниманием инспекторы эвакуационный выход из супермаркета «Лента». На лестнице по-прежнему отсутствовал свет. Пробираться к выходу на парковку нам вновь пришлось в темноте, орудуя перед собой фонариком.

На площадке отсутствовал свет

— Аварийное освещение в достаточном объеме включится автоматически при срабатывании пожарных систем, — рассказала представитель ТЦ.

Эвакуационный выход вывел нас на небольшую площадку. Продвинуться дальше не удалось — путь преградила опломбированная калитка. По словам представителя ТЦ, это не противоречит нормам пожарной безопасности.

Пластмассовая пломба легко разрывается

— Калитка обустроена здесь исходя из соображений антитеррористической безопасности. Нам нужно контролировать доступ посторонних лиц в помещения, где в обычные дни не должно быть людей, — сообщили специалисты торгового центра. — Одноразовая пластмассовая пломба разрывается при легком нажатии на дверь.

В течение следующей недели сотрудники госпожнадзора совместно с региональной прокуратурой и МЧС проверят еще несколько самарских ТЦ. Эти объекты попали в орбиту пристального внимания надзорных органов в связи с трагедией в Кемерово , где погибло 64 человека.

Пожар в «Зимней вишне» не на шутку напугал жителей Самары. 63.ru самостоятельно проверил четыре крупных торговых центра: «Амбар», «Аврору», «Космопорт» и «Парк Хаус». О результатах проверки вы сможете узнать, прочитав наш фото— и видеорепортаж.