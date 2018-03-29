Сеть кинотеатров «Москино» подготовит программу фильмов к ЧМ-2018

Сеть кинотеатров «Москино» подготовит программу фильмов о футболе к чемпионату мира 2018. Об этом сообщила гендиректор сети Светлана Максимченко.

"К чемпионату мира по футболу мы готовим кинопрограмму фильмов о футболе. Она будет достаточно обширная", — сказала она, передает РИА Новости

Ранее сообщалось, что «Мосгортур» готовит путеводители для болельщиков ЧМ по футболу 2018-го года. Специально для гостей разработали шесть маршрутов с текстом на русском и английском языках. Туристы смогут увидеть основные достопримечательности и музеи. Заранее будет указана и длительность каждой прогулки, чтобы болельщики могли лучше спланировать свое время и не опоздать на матчи.