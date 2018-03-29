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Сеть кинотеатров «Москино» подготовит программу фильмов к ЧМ-2018
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Сеть кинотеатров «Москино» подготовит программу фильмов к ЧМ-2018 

Москва24 23 минуты назад
Фото: Москва24
Сеть кинотеатров «Москино» подготовит программу фильмов о футболе к чемпионату мира 2018. Об этом сообщила гендиректор сети Светлана Максимченко.
"К чемпионату мира по футболу мы готовим кинопрограмму фильмов о футболе. Она будет достаточно обширная", — сказала она, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что «Мосгортур» готовит путеводители для болельщиков ЧМ по футболу 2018-го года. Специально для гостей разработали шесть маршрутов с текстом на русском и английском языках. Туристы смогут увидеть основные достопримечательности и музеи. Заранее будет указана и длительность каждой прогулки, чтобы болельщики могли лучше спланировать свое время и не опоздать на матчи.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.
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