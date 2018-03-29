Как это было раньше…

Если учесть, какие убытки приносили пожары российским городам в прошлых веках, то становится понятно, почему одной из насущных городских нужд была правильная организация пожарной охраны.

В 1909г. по решению Министерства внутренних дел городские пожарные команды, до этого находившиеся в ведении полиции, были переданы в ведение органов городского самоуправления. Городские власти были вынуждены проявлять большую заинтересованность в организации борьбы с пожарами, имея возможность контролировать все затраченные на это средства. Кстати, денежные расходы на содержание пожарных команд стояли в городских бюджетах на третьем месте после расходов на воинскую квартирную повинность и содержание полиции.

Строительство и оборудование пожарной станции осуществлялось с таким расчётом, чтобы после получения сигнала о пожаре пожарная команда могла собраться и выехать к месту за 45 секунд. Извещение о пожаре передавалось как дозорными с каланчи, так и по телефону. Радиус района выезда не должен был превышать 2 версты. Вместе с пожарными прибывала машина скорой помощи.

Противопожарный водопровод с давлением 5 атмосфер и пожарными кранами на расстоянии 50 саженей друг от друга при трубах диаметром 4 дюйма имел такое расположение сети, при котором выключение одного участка не лишало воды остальные.

Личный состав команды включал брандмейстера, его помощника, вахмистра, машиниста, электромонтёра, двух фельдшеров, двух телефонистов и 34 пожарных служителя. Причём пожарные служители ни на какие другие работы не назначались.

Все пожарные, принимавшие участие в тушении огня, за исключением брандмейстера, кучеров и медиков должны были носить брезентовое обмундирование и спасательные пояса с веревками, карабинами, костылями и респираторами.

Пожарный обоз городской станции состоял из 7 ходов: линейки для перевозки команды, двух пеногонов — трубно-бочечных ходов, выбрасывающих пену Лорана, фургона с рукавом, механической лестницы, паровой машины и кареты скорой помощи. Всего полагалось иметь 21 лошадь.

Пожарный двор и здание пожарной станции должны были быть изолированы от соседних построек. Запрещалось размещать при нем другие учреждения, в том числе полицию и адресный стол.

Здание пожарной части чаще всего представляло собой каменное двухэтажное строение. В нижнем этаже помещалась трубная, где находился предназначенный к выезду пожарный обоз. Позади трубной находилась конюшня. Также на первом этаже размещались помещения для сигнализации и обслуживающего ее персонала, 2-комнатная квартира помощника брандмейстера и цейхгауз.

На втором этаже находились канцелярия команды, комната для больных, дневное помещение команды и казарма. Здесь же устраивали спуск в трубную по столбам.

Весь верхний этаж левой стороны здания занимала 6-комнатная квартира брандмейстера. С правой стороны находились 4 квартиры семейных служителей и вахмистра.

В пристройке над конюшней должны были быть умывальная комната и уборная. За квартирой вахмистра — столовая, кухня, душевая и мастерская. В европейских городах были ещё и ванные комнаты, но в России они не пользовались популярностью.

Необходимой принадлежностью пожарной команды были учебная башня и гимнастический городок. Учебная башня служила также для сушения пожарных рукавов или пожарной каланчой.