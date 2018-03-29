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Дети подожгли автобус в Нижегородской области
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Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области
Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области

Дети подожгли автобус в Нижегородской области 

Нижегородская правда 35 минут назад
Фото: Нижегородская правда
фото mchs.gov.ruДети подожгли автобус в Нижегородской областиПожар случился в ангаре, где находилась старая техника. Как сообщили в Главном управлении МЧС по Нижегородской области, там решили провести время шестеро подростков.
Ангар был не заперт. Наигравшись, мальчишки развели в старом автобусе костёр, чтобы согреться. Огонь перекинулся на сиденье автобуса, пламя стало разгораться всё сильнее, загорелась дощатая стена ангара. Мальчишки испугались и убежали. Заметив бегущих детей и поваливший из ангара дым, бдительные очевидцы вызвали пожарных, которые и потушили горевшую стену.
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