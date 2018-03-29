Дети подожгли автобус в Нижегородской области

фото mchs.gov.ruДети подожгли автобус в Нижегородской области Пожар случился в ангаре, где находилась старая техника. Как сообщили в Главном управлении МЧС по Нижегородской области, там решили провести время шестеро подростков.

Ангар был не заперт. Наигравшись, мальчишки развели в старом автобусе костёр, чтобы согреться. Огонь перекинулся на сиденье автобуса, пламя стало разгораться всё сильнее, загорелась дощатая стена ангара. Мальчишки испугались и убежали. Заметив бегущих детей и поваливший из ангара дым, бдительные очевидцы вызвали пожарных, которые и потушили горевшую стену.