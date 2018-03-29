На востоке Москвы закрыли ТЦ из-за нарушений пожарной безопасности 

В Москве приостановили работу торгового центра «Маркет Град» на Щелковском шоссе из-за нарушения пожарной безопасности. Такое решение вынес Измайловский районный суд города, сообщил в четверг, 29 марта, РИА «Новости» представитель столичного главка МЧС РФ.
По его словам, внеплановая проверка выявила нарушения в ТЦ.
«В результате внеплановой проверки ООО «Торговый центр „Маркет Град“, проведенной в феврале 2018 года Государственным пожарным надзором, документы по невыполнению ранее выданного предписания по устранению нарушения обязательных требований пожарной безопасности были направлены в Измайловский районный суд», — сказал представитель ведомства.
Он добавил, что решением суда деятельность торгового центра «Маркет Град» была приостановлена.
Отметим, в настоящее время по всей стране после трагедии в Кемерове проходят проверки всех торговых-развлекательных центров на предмет пожарной безопасности.
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