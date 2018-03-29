Прокуратура Приморья потребовала устранить недочеты при подготовке к сезону лесных пожаров

"Выявлены факты недостаточного финансирования деятельности по осуществлению государственного лесного надзора (лесной охраны), а также отсутствия у департамента лесного хозяйства Приморского края, КГКУ «Примлес», КГБУ «Приморская авиабаза» надлежащей технической базы для реализации полномочий в данной сфере. Штат сотрудников пожарно-химических станций КГБУ «Приморская авиабаза» также значительно меньше установленных Рослесхозом нормативов. С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой Приморского края врио губернатора Приморского края внесено представление, которое находится на рассмотрении", говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме этого в ходе надзорных мероприятий в 2018 году в деятельности органов местного самоуправления прокуроры нашли свыше 40 нарушений закона. Например, установили, что источники противопожарного водоснабжения в Анучинском, Надеждинском, Спасском и Ханкайском муниципальных районах, Большекаменском городском округе находятся в ненадлежащем состоянии, о чем главам муниципалитетов внесены представления.

По информации департамента лесного хозяйства Рослесхоза по ДФО, в минувшие сутки на территории Приморья действовало 11 лесных пожаров. За среду площадь, пройденная пожарами в крае, увеличилась на 130 га. С начала пожароопасного периода текущего года площадь лесных пожаров в Приморье превысила 700 га.