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Прокуратура Приморья потребовала устранить недочеты при подготовке к сезону лесных пожаров
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Прокуратура Приморья потребовала устранить недочеты при подготовке к сезону лесных пожаров 

ТАСС 38 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 29 марта. /ТАСС/. Прокуратура Приморского края выявила факты недостаточного финансирования и оснащенности краевых структур, отвечающих за борьбу с лесными пожарами, сообщила в четверг пресс-служба ведомства. Врио губернатора Приморского края Андрею Тарасенко внесено представление об устранении нарушений.
"Выявлены факты недостаточного финансирования деятельности по осуществлению государственного лесного надзора (лесной охраны), а также отсутствия у департамента лесного хозяйства Приморского края, КГКУ «Примлес», КГБУ «Приморская авиабаза» надлежащей технической базы для реализации полномочий в данной сфере. Штат сотрудников пожарно-химических станций КГБУ «Приморская авиабаза» также значительно меньше установленных Рослесхозом нормативов. С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой Приморского края врио губернатора Приморского края внесено представление, которое находится на рассмотрении", говорится в сообщении.
Отмечается, что кроме этого в ходе надзорных мероприятий в 2018 году в деятельности органов местного самоуправления прокуроры нашли свыше 40 нарушений закона. Например, установили, что источники противопожарного водоснабжения в Анучинском, Надеждинском, Спасском и Ханкайском муниципальных районах, Большекаменском городском округе находятся в ненадлежащем состоянии, о чем главам муниципалитетов внесены представления.
По информации департамента лесного хозяйства Рослесхоза по ДФО, в минувшие сутки на территории Приморья действовало 11 лесных пожаров. За среду площадь, пройденная пожарами в крае, увеличилась на 130 га. С начала пожароопасного периода текущего года площадь лесных пожаров в Приморье превысила 700 га.
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