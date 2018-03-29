С обожженной головой житель Хвалынска умер в реанимобиле

Следователи проверяют все обстоятельства смерти жителя Хвалынска на пожаре в бараке. Напомним, что 28 марта около 10 часов вечера в доме № 124 по улице Российской Республики полыхнула одна из квартир в старом здании.

В больницу попал 61-летний хозяин жилища. Он получил смертельные ожоги и отравление угарным газом. Врачи сделали все, что могли, реанимация не помогла, и мужчина скончался по пути в больницу.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Следствие ждет вердикта экспертов.