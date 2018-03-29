Ещё
С обожженной головой житель Хвалынска умер в реанимобиле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области
Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области

С обожженной головой житель Хвалынска умер в реанимобиле 

АиФ 39 минут назад
Фото: АиФ
Следователи проверяют все обстоятельства смерти жителя Хвалынска на пожаре в бараке. Напомним, что 28 марта около 10 часов вечера в доме № 124 по улице Российской Республики полыхнула одна из квартир в старом здании.
В больницу попал 61-летний хозяин жилища. Он получил смертельные ожоги и отравление угарным газом. Врачи сделали все, что могли, реанимация не помогла, и мужчина скончался по пути в больницу.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Следствие ждет вердикта экспертов.
АиФ: последние новости
Саратовцев пригласили на акцию памяти погибшим в Кемерово В Матвеевке на пожаре в своем доме погибла пенсионерка Валерий Радаев поручил чиновникам проверить все пожароопасные места
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британию встревожила российская «Мертвая рука»382
Для россиян предложили ввести новый вид наказания125
В последний раз18
Чиновников наказали за банкет в день траура106
«С чего это я должен их жалеть?»567
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
00:59
Началова выдвинула ультиматум Малышевой
Шоу-бизнес
00:53
«Терминаторы» направились в Москву
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение