На месте кинотеатра «Киргизия» возведут одноименный многофункциональный центр

Судьба кинотеатра «Киргизия» волнует многих жителей района Новогиреево. Новогиреевцы задают вопросы в управе района — что будет построено на месте снесенного кинотеатра?

Отвечая на эти вопросы, глава управы района Новогиреево Александр Хрулёв пояснил, что кинотеатр «Киргизия» будет преобразован в Многофункциональный общественный центр шаговой доступности. Там разместится супермаркет, подземная автостоянка, торговая галерея, кафе, выставочный зал и кинотеатр.

Правообладателем земельного участка с кадастровым номером 77:03:0006020:3, расположенного по адресу: Зелёный проспект, дом 81 (договор аренды от 22.05.2015 г. № М-03-046960) и заказчиком-застройщиком реконструкции кинотеатра «Киргизия» является ООО «Эдисонэнерго». В соответствии с решением Градостроительно-земельной комиссии города Москвы от 8.10.2015 г. Москомархитектура выпустила ГПЗУ № RU77-168000-018280. Проектная документация реконструкции кинотеатра «Киргизия», согласно заключению Мосгосэкспертизы, соответствует результатам инженерных изысканий и требованиям технических регламентов. Комитетом государственного строительного надзора города Москвы выдано разрешение на строительство сроком до 1 июня 2021.

По проекту, на месте старого кинотеатра построят здание общей площадью 26110 квадратных метров, площадь застройки составит 4980 квадратных метров. В здании будет шесть этажей, в том числе — два подземных этажа. Оговорено, что площадь кинотеатра и выставочных помещений будет не менее тридцати процентов от общей площади здания.

В подземном этаже здания Многофункционального общественного центра «Киргизия» будет размещена автостоянка на сто тринадцать машиномест. Объект планируется ввести в строй в 2021 году.

Более подробную информацию о реконструкции кинотеатра «Киргизия» можно получить по телефону «Горячей линии»: 8 (495) 926-37-38 с 10.00 до 19.00 по рабочим дням.

Фото — открытые интернет-источники.