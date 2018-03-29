Испытание огнем

Этот холодный март 2018-го, кажется, насквозь пропитался дымом и горем. Бескрайняя какая-то трагедия в Кемерове . Жуткая — не только из-за того, что погибли люди, погибли детки. А еще и из-за «человеческого фактора».

Как много нужно было роковых «недочетов», которые, в итоге, привели к страшному пожару. Каждый «стрелочник» на своем месте махнул рукой, понадеявшись на коллегу или вообще на «авось».

"Русский авось" это вообще наш девиз. Может быть, равнодушие как-то помогает в повседневности. Но потом цепь «авосей» порождает катастрофу масштаба «Хромой лошади» или «Зимней вишни». Или — «Трансвааль-парка».

Или — вспомните прошлый год, май месяц — выгоревшие целые поселения! Семьи, потерявшие в огне все: дома, имущество, документы. И жертвы тоже были. И почти всегда начинался такой пожар с глупости. Незатоптанный окурок; непогашенный костерок после шашлыка; мальчишки — неизменные «поджигатели» сухой травы, а чего не поджигать, она же так весело и бойко горит! А потом вдруг маленький огонек превращается, за считанные минуты, в целый фронт пламени, не поддающийся контролю.

Моя приятельница рассказывала, как сама поучаствовала в прошлом году в спасении своего дачного поселка от пожара. В начале дачного сезона один умник решил уничтожить борщевик. Выжечь сухие будыли, пока не выросли новые. Борщевик был за границей поселка, и мужик этот даже не подумал, что огонь может перекинуться на дома. Приготовил ведерко воды, которым собирался залить борщевики — как только выгорят. Ага, как бы не так. Сухие стебли вспыхнули как порох, моментально превратившись в столб огня. А ветер сделал свое дело и погнал огонь на поселок.

Хорошо, что это был выходной день и на дачах уже копошилось много народу. Все побежали тушить — с ведерками, конечно. Но ведро воды при таком пожаре это, считай, ничего. Кто-то вызвал пожарную охрану. Повезло — огнеборцы приехали быстро. Затушили. «С Божьей помощью», — сказала приятельница. Для нее теперь все, связанное с огнем — триггер*.

После сгоревших заживо детей в «Зимней вишне» само слово «пожар» для многих стало триггером.

Что мы можем сделать? Как победить страх?

Начать надо с себя. Прямо сегодня. Проверьте свои собственные подъезды. Пожарные входы, которые, как правило, заперты. Проверьте общие коридоры, заставленные хламом по самый потолок. В своей квартире почините, наконец, старую проводку. Не бросайте непогашенную сигарету на улице. Объясните ребятне, что «спички детям не игрушка». Не оставляйте их без присмотра…

Кажется, это примитивные правила, которые все знают. Но — никто не спешит им следовать. Все некогда, все не до того.

И еще одно, важное. Ведь застраховаться от всего невозможно и предусмотреть все — тоже. Любите друг друга, цените каждую минуту, проведенную со своими близкими.

*триггер (в психологии) -опыт, провоцирующий повторное возникновение или обострение симптомов стрессовых расстройств

ЕЩЕ МНЕНИЯ

Время мужества

Колонка обозревателя «ВМ» Юрия Совцова

Откуда им было знать, взрослым и детям, что этот симпатичный дом сделан из горючего пластика и дерьма, что охрана и другие строгие дяди и тети, которые должны были их спасать, где-то там пили пиво или кофе и, конечно, знать не знали, где у них аварийные выходы… Горе кемеровчан разделили все россияне. Во многих регионах объявлен траур. Приморский край Бурятия , Рязанская и Брянская области, Екатеринбург Владивосток объявили траур в память о погибших от пожара. Место для почтения памяти погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове будет организовано на Манежной площади в центре Москвы , о чем на заседании президиума правительства города сообщил мэр столицы Сергей Собянин (далее…).

Мертвая вишня

Я был в этом проклятом месте. Когда-то на месте «Зимней вишни» работала кондитерская фабрика. А мой дед, Федор Алексеевич, служил там наладчиком оборудования. Потом фабрику, как водится, закрыли и открыли торгово-развлекательный центр. Вспомните, так по всей стране делали: ну зачем нам производство?! Но ТРЦ получился тесноватый. Все-таки фабрика — это одно, а торговля и развлечения — другое. И вот вместо торговли и развлечений случился ад (далее…).

Страшный урожай «Зимней вишни»

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался в воскресенье, в выходной. Там было много народу. А потом начался этот кошмар… Картинки с места события напоминали и продолжают напоминать ад. Дым, плотный, вязкий, похожий на живое существо, валит через окна, где-то видны еще всполохи огня. О том, что внутри, думать нет сил. Если начинаешь — дыхание останавливается от боли и ужаса (далее…).

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