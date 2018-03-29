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В Кемерове нашли ранее считавшихся пропавшими при пожаре в торговом центре
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Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово

В Кемерове нашли ранее считавшихся пропавшими при пожаре в торговом центре 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Newsru.com
В Кемерове три человека из 67 пропавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» найдены живыми, сообщает Следственный комитет России (СКР).
«В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке заявлений о 67-ми пропавших трое из них установлены среди живых. Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64-х человек во время пожара в ТРЦ», — говорится в сообщении СКР.
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека.
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