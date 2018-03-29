В Кемерове нашли ранее считавшихся пропавшими при пожаре в торговом центре

«В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке заявлений о 67-ми пропавших трое из них установлены среди живых. Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64-х человек во время пожара в ТРЦ», — говорится в сообщении СКР.

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека.