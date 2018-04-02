При пожаре в Воронежской области погибла 96-летняя хозяйка дома 

При пожаре в Терновском районе Воронежской области погибла 96-летняя пенсионерка, об этом «АиФ-Черноземье» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сообщение о пожаре на улице Центральной села Народное поступило спасателям в 01:51 2 апреля. Полтора часа спасатели боролись с сильным огнем, но, к сожалению, жилой дом сгорел дотла. Под завалами пожарные обнаружили тело 96-летней хозяйки дома.
«Точную причину пожара установить пока не удалось», — добавили в ведомстве.
Возгорание тушили восемь спасателей и два пожарных расчета.