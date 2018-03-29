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Над центром Ярославля поднялся столб дыма: что горело
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Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области
Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области

Над центром Ярославля поднялся столб дыма: что горело 

76.ru 57 минут назад
Фото: 76.ru
Столб чёрного дыма поднялся над центром Ярославля в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Войнова. На место быстро приехали сотрудники МЧС.
— Во дворе дома загорелась «Газель», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Дым поднялся, потому что было открытое горение.
Машину потушили, но она очень сильно пострадала от огня.
Причину возгорания устанавливают специалисты. Не исключена версия поджога. На место приехали полицейские.
Вчера ночью пожарным пришлось эвакуировать жителей девятиэтажки во Фрунзенском районе. В подъезде загорелись электрощитки.
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