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Очевидец рассказал, почему в ТЦ «Мега Белая Дача» отменили киносеанс
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Очевидец рассказал, почему в ТЦ «Мега Белая Дача» отменили киносеанс 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Премьерный сеанс фильма Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться» в одном из залов кинотеатра «Синема-парк» в ТЦ «Мега Белая Дача» отменили за 15 минут до начала, сотрудники кинотеатра объяснили это тем, что комиссия из технических служб торгового центра запретила проводить показ, сообщил РИА Новости очевидец.
"Пришел билетер за 15 минут до начала и объяснил, что комиссия из технических служб торгового центра запретила проводить показ в зале IMAХ. Действительно, несколько мужчин стояли около зала", — сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что в других залах показы идут. Сейчас купившие билеты пишут заявления на возврат денежных средств или же обменивают билеты на другие сеансы.
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